    Mundial 2026

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de España

    La Furia Roja puede presumir haber ganado tres de los cuatro torneos más importantes que ha jugado.

    Por:David Espinosa
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    Video Lamine Yamal en riesgo de perderse partidos de fase de grupos del Mundial 2026

    La selección de España es uno de los países con palmarés de títulos más presumible al ganar prácticamente toda competencia en la que se ha presenta.

    La Furia Roja es la máxima ganadora en la historia de la Eurocopa y no tiene mucho que logró levantar la Copa del Mundo de manera sorpresiva.

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    Los españoles pueden sentirse satisfechos con lo logrado, aunque el único 'pero', fue no haber conseguido la Copa Confederaciones cuando la jugó en dos ocasiones.

    TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE ESPAÑA


    La selección de España tiene seis títulos oficiales, donde además de haber ganado Mundial y Euro, también suma una UEFA Nations League en su palmarés.

    De cara al Mundial 2026, La Roja puede ampliar esto al jugar la Finalissima contra Argentina en Catar para marzo de 2026.

    • Copa del Mundo - 1 títulos: 2010
    • Eurocopa - 4 títulos: 1964, 2008, 2012 y 2024
    • UEFA Nations League: 1 título: 2022-2023

    La selección de España a nivel de juveniles tiene dos medallas de oro de Juegos Olímpicos, así como cinco Eurocopa Sub-21, doce Eurocopa Sub-19 y nueve Eurocopa Sub-17.

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