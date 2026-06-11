    Mundial 2026

    La mejor actuación de la Selección de España en un Mundial FIFA

    La 'Furia' es posiblemente la última selección actual en entrar al selecto club de las 'potencias' a nivel internacional.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video España llega a México al son de mariachi para el juego amistoso ante Perú

    La Selección de España es una de las consideradas potencias en el futbol en la actualidad, es quizás el último conjunto en entrar a esta selecta lista y es una condición que intentará reafirmar en el Mundial 2026, a celebrarse en México y Estados Unidos.

    La 'Furia' es el último conjunto en sumarse dentro del grupo de los campeones del mundo, ocho en total ya con la inclusión del conjunto ibérico que, desde entonces, se sitúa como uno de los grandes favoritos para ganar una Copa del Mundo.

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    Por lo tanto, estamos ante uno de los equipos que son ya siempre protagonistas, portadores de talento (juvenil y de experiencia), además de una calidad indiscutible que darán de qué hablar en el Mundial 2026.

    LA MEJOR ACTUACIÓN DE ESPAÑA EN UNA COPA MUNDIAL DE LA FIFA


    España ya sabe lo que es alzar un Mundial, aunque solamente ha probado las mieles en una ocasión. Logró conquistar una Copa del Mundo antes de selecciones como Países Bajos o Croacia, quizás los dos conjuntos más próximos a ser potencias en el futbol moderno.

    El culmen de España se consiguió en Sudáfrica 2010, con aquel gol de Andrés Iniesta en tiempo extra, muy recordado y, desde luego, con su lugar especial en la historia del futbol.

    • Participaciones en Mundiales: 17 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)
    • Títulos: Ninguno
    • Mejor posición: 1 (Sudáfrica 2010)
    • Peor posición: 23 (Brasil 2014)
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