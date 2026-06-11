Mundial 2026 España recupera a Lamine Yamal y Nico Williams para el Mundial 2026 Los dos atacantes se reincorporaron a los entrenamientos del conjunto español.

Por: Pedro A. Gálvez Síguenos en Google

Video Horario y dónde ver el partido España vs. Cabo Verde del Mundial 2026

España debutará en el Mundial 2026 enfrentando a Cabo Verde y ya tiene a casi toda su plantilla lista, ya que Lamine Yamal y Nico Williams se reincorporaron a los entrenamientos con el resto de sus compañeros.

Ambos elementos se perdieron el partido frente a Perú, que se disputó en Puebla y no realizaron el viaje a México. Sin embargo, en la última práctica ya se les pudo ver entrenando con todos, después de acelerar su recuperación para recibir el alta médica lo más pronto posible.

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El partido entre España y Cabo Verde será el lunes 15 de junio, por lo que tendrán cuatro días para ponerse a punto y dejar en manos de Luis de la Fuente la decisión de mandarlos como titulares o en la banca.

De esta manera, el único futbolista que aún no se ha recuperado y se mantiene en duda es Víctor Muñoz, pero el resto de la plantilla ya entrena bajo las órdenes del entrenador español.

¿CONTRA QUIÉN JUEGA ESPAÑA EN EL MUNDIAL 2026?

Después del debut ante Cabo Verde, la Selección de España se enfrentará a Arabia Saudita el domingo 21 y cerrará la fase de grupos frente a Uruguay el viernes 26. Un duelo que se disputará en el Estadio Guadalajara y que promete ser uno de los más emocionantes de la Copa del Mundo.