    Mundial 2026

    Por qué le dicen Los Faraones a la Selección de Egipto: origen e historia del apodo

    El mote del cuadro del norte de África tiene completa alusión a su rica historia milenaria.

    Por:David Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Egipto presentó su convocatoria oficial para la Copa Mundial 2026.

    La selección de Egipto se clasificó a la Copa Mundial 2026 con su apodo característico a nivel mundial, Los Faraones.

    Este sobrenombre por parte del cuadro de África va de la mano con el mayor símbolos históricos para ellos que conformaron milenarias dinastías.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Selección de Egipto: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
    1 mins

    Selección de Egipto: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    Selección Egipto
    Egipto vs. Rusia: Los Faraones dicen adiós a su gente con triunfo
    1 mins

    Egipto vs. Rusia: Los Faraones dicen adiós a su gente con triunfo

    Selección Egipto
    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Egipto
    1 mins

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Egipto

    Selección Egipto
    Selección de Egipto: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
    1 mins

    Selección de Egipto: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    Selección Egipto
    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Egipto en la historia?
    1 mins

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Egipto en la historia?

    Selección Egipto
    Egipto en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador
    2 mins

    Egipto en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador

    Selección Egipto
    Esto se sabe de la lesión de Mohamed Salah con Liverpool de cara al Mundial 2026
    1 mins

    Esto se sabe de la lesión de Mohamed Salah con Liverpool de cara al Mundial 2026

    Selección Egipto
    Egipto regresa a la Copa Mundial de la FIFA
    1 mins

    Egipto regresa a la Copa Mundial de la FIFA

    Selección Egipto
    Fechas y horarios de los juegos de Egipto en el Mundial 2026
    2 mins

    Fechas y horarios de los juegos de Egipto en el Mundial 2026

    Selección Egipto

    De la mano de su mejor 'faraón', como Mohamed Salah, Egipto espera brillar en esta Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

    HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE EGIPTO


    El apodo de la selección de Egipto es el de Los Faraones por los emperadores de la región en la antigüedad que data desde el año 3000 a.C.

    La historia que tiene el país africano, sirve a su combinado nacional para poseer este mote, que prácticamente le queda como anillo al dedo.

    Algunos de estos faraones míticos son: Keops, Kefrén y Micerino por la construcción de las pirámides de Giza; Tutankamón por el descubrimiento de su tumba intacta; Ramsés II por su largo reinado y logros militares y de construcción; y Hatshepsut y Cleopatra VII por su papel como mujeres poderosas en el poder.

    Relacionados:
    Mundial 2026Egipto 2026Equipos Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    El precio de la fama
    Gratis
    Intercambiadas
    LeBaron, Muerte en la Tierra Prometida
    Gratis
    Bendita suegra
    El Apóstol, el caso de la Iglesia de La Luz del Mundo
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX