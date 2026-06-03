Mundial 2026 Por qué le dicen Los Faraones a la Selección de Egipto: origen e historia del apodo El mote del cuadro del norte de África tiene completa alusión a su rica historia milenaria.

Video Egipto presentó su convocatoria oficial para la Copa Mundial 2026.

La selección de Egipto se clasificó a la Copa Mundial 2026 con su apodo característico a nivel mundial, Los Faraones.

Este sobrenombre por parte del cuadro de África va de la mano con el mayor símbolos históricos para ellos que conformaron milenarias dinastías.

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De la mano de su mejor 'faraón', como Mohamed Salah, Egipto espera brillar en esta Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE EGIPTO



El apodo de la selección de Egipto es el de Los Faraones por los emperadores de la región en la antigüedad que data desde el año 3000 a.C.

La historia que tiene el país africano, sirve a su combinado nacional para poseer este mote, que prácticamente le queda como anillo al dedo.