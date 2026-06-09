Mundial 2026 Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Egipto en un Mundial FIFA Los Faraones regresarán a una Copa del Mundo tras ausentarse de Qatar 2022 y quieren superar su mejor actuación.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Egipto presentó su convocatoria oficial para la Copa Mundial 2026.

La Copa del Mundo 2026 de la FIFA tiene definidos sus grupos tras el sorteo y en ellos aparece la Selección Catar, equipo que repite de forma consecutiva a una justa mundialista.

Solo falta conocer a seis países invitados al Mundial, mismos que conseguirán su boleto a través del repechaje que se disputará meses antes de que dé comienzo el torneo.

PUBLICIDAD

Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Egipto en un Mundial FIFA

La Selección de Egipto regresará a una Copa del Mundo tras ausentarse en la justa de Qatar 2022, su última participación en la gran fiesta mundial de futbol fue en Rusia 2018, antes de esa había participado en Italia 1990 y Italia 1934.

En esa segunda edición de las Copas del Mundo, el equipo de los Faraones tuvo su mejor actuación, aunque había menos equipos y participaba como Reino de Egipto logró llegar a los octavos de final, en el partido cayó ante Hungría por 4-2.