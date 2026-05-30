Egipto 2026 Selección de Egipto: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 El equipo africano viajará este fin de semana a los Estados Unidos, para comenzar con su concentración de cara al Mundial 2026.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Egipto presentó su convocatoria oficial para la Copa Mundial 2026.

La Selección de Egipto hizo oficial su convocatoria para la Copa Mundial FIFA 2026, torneo en el que buscará superar por primera vez la fase de grupos y convertirse en una de las sorpresas del certamen.

El técnico Hossam Hassan presentó la lista definitiva con la que los Faraones afrontarán su cuarta participación en una Copa del Mundo.

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¿Quién lidera la convocatoria de Egipto para el Mundial 2026?

Como era de esperarse, el gran referente del equipo será Mohamed Salah. El atacante del Liverpool encabeza una plantilla que combina experiencia y talento emergente, acompañado por figuras como Omar Marmoush, Mostafa Mohamed, Emam Ashour y el experimentado guardameta Mohamed El Shenawy.

¿Qué jugadores destacan en la lista de los Faraones?

La base del equipo está conformada por futbolistas que militan tanto en el futbol europeo como en la liga egipcia. Además de Salah, destacan nombres como Omar Marmoush, una de las principales figuras ofensivas, así como Mostafa Mohamed, delantero que ha sido pieza importante durante el proceso clasificatorio.

Ibrahim Hassan, director de la selección de Egipto, confirmó que la delegación egipcia partirá este sábado por la noche hacia Estados Unidos para preparar su participación en el Mundial. El equipo disputará su último partido amistoso contra Brasil el 6 de junio en Ohio.

Egipto quedó ubicado en el Grupo G de la Copa del Mundo, junto con Bélgica, Nueva Zelanda e Irán.

Lista de convocados de Egipto para la Copa Mundial 2026

Porteros

Mohamed El Shenawy

Mostafa Shobier

Mahmoud Sulaiman

Mohamed Ala

Defensas

Mohamed Hani

Tarek Hamed

Hamdi Fathy

Ramy Rabia

Yasser Ibrahim

Hossam Abdel-Maguid

Mohamed Abdelmonem

Ahmed Fotouh

Karim Hafez

Mediocampistas

Marwan Attia

Mohand Lashin

Nabil Emad Dunga

Mahmoud Saber

Ahmed Sayed Zizo

Imam Ashour

Mostafa Abdel-Raouf Ziko

Mahmoud Trezeguet

Ibrahim Adel

Haithem Hassan

Mohamed Salah

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