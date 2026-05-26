    Mundial 2026

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Cabo Verde

    Los Tiburones Azules, el país más pequeño en clasificar a una Copa del Mundo.

    Por:David Espinosa
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    Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo H de la Copa del Mundo 2026

    La selección de Cabo Verde tiene en su palmarés títulos de manera sorprendente a pesar de ser una nación con pocas participaciones en torneos oficiales.

    Los Tiburones Azules apenas han jugado en cuatro ocasiones la Copa Africana de Naciones y no disputó la edición 2025 en Marruecos al no clasificar.

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    El país más pequeño en lograr su boleto a una Copa del Mundo, de cara al Mundial 2026, espera debutar con un buen sabor de boca.

    TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE CABO VERDE


    La selección de Cabo Verde tiene, aunque sea llamativo, tres títulos de torneos oficiales, dos son regionales y uno de FIFA que apenas surgio´en el 2024.

    • Copa Amílcar Cabral - 1 título: 2000
    • Juegos de la Lusofonía - 1 título: 2009
    • FIFA Series - 1 título: 2024.

    La selección de Cabo Verde hasta el momento solo tiene un partido amistoso como parte de su preparación para el Mundial 2026.

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