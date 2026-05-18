Selección de Cabo Verde: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
Los Blue Sharks jugarán la primera Copa del Mundo de su historia con estos jugadores.
La Selección de Cabo Verde anunció su convocatoria de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá que significará su debut en una Copa del Mundo.
Pedro Brito 'Bubista' reveló su lista de convocados para iniciar su concentración de cara a los dos últimos partidos amistosos que sostendrá Cabo Verde antes del Mundial 2026.
Los Blue Sharks enfrentarán a Serbia en Portugal el próximo domingo 31 de mayo y posteriormente viajarán a Estados Unidos para medirse a Bermudas el sábado 6 de junio en Connecticut.
Cabo Verde debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 15 de junio contra España que no contaría con su estrella Lamine Yamal en los primeros dos juegos de la Fase de Grupos.
La selección africana también se verá las caras ante Uruguay y Arabia Saudita el próximo 21 y 26 de mayo, respectivamente.
Convocatoria de la Selección de Cabo Verde para el Mundial 2026
Porteros
- Josimar Dias 'Abuela'
- Márcio da Rosa
- Carlos Santos
Defensas
- Steven Moreira
- Wagner Pina
- Juan Pablo Fernandes
- Sidny Lopes Cabral
- Logan Costa
- Roberto Lopes 'Pico'
- Kelvin Pires
- Iarique Tavares 'Stopira'
- Edilson Borges 'Diney'
Mediocampistas
- Jamiro Monteiro
- Telmo Arcanjo
- Yannick Semedo
- Laros Duarte
- Deroy Duarte
- Kevin Pin
Delanteros
- Ryan Mendes
- Willy Semedo
- Garry Rodrigues
- Jovane Cabral
- Nuno da Costa
- Dailon Livramento
- Gilson Benchimol
- Hélio Varela
Cabe recordar que, Cabo Verde se clasificó al Mundial 2026 al liderar el Grupo D de las Eliminatorias de la CAF por encima de Camerún, Libia, Angola, Mauricio y Suazilandia.