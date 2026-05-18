Mundial 2026 Selección de Cabo Verde: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Los Blue Sharks jugarán la primera Copa del Mundo de su historia con estos jugadores.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo H de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Cabo Verde anunció su convocatoria de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá que significará su debut en una Copa del Mundo.

Pedro Brito 'Bubista' reveló su lista de convocados para iniciar su concentración de cara a los dos últimos partidos amistosos que sostendrá Cabo Verde antes del Mundial 2026.

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Los Blue Sharks enfrentarán a Serbia en Portugal el próximo domingo 31 de mayo y posteriormente viajarán a Estados Unidos para medirse a Bermudas el sábado 6 de junio en Connecticut.

Cabo Verde debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 15 de junio contra España que no contaría con su estrella Lamine Yamal en los primeros dos juegos de la Fase de Grupos.

La selección africana también se verá las caras ante Uruguay y Arabia Saudita el próximo 21 y 26 de mayo, respectivamente.

Convocatoria de la Selección de Cabo Verde para el Mundial 2026



Porteros

Josimar Dias 'Abuela'

Márcio da Rosa

Carlos Santos

Defensas

Steven Moreira

Wagner Pina

Juan Pablo Fernandes

Sidny Lopes Cabral

Logan Costa

Roberto Lopes 'Pico'

Kelvin Pires

Iarique Tavares 'Stopira'

Edilson Borges 'Diney'

Mediocampistas

Jamiro Monteiro

Telmo Arcanjo

Yannick Semedo

Laros Duarte

Deroy Duarte

Kevin Pin

Delanteros

Ryan Mendes

Willy Semedo

Garry Rodrigues

Jovane Cabral

Nuno da Costa

Dailon Livramento

Gilson Benchimol

Hélio Varela