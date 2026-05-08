Mundial 2026 Cabo Verde en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La Selección de Los Tiburones Azules es una de las que se presentarán por primera vez.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo H de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Cabo Verde se clasificó al Mundial 2026 por primera vez en su historia, como el país más chico en lograr su boleto a una Copa del Mundo.

Lo logrado por Los Tiburones Azules fue algo que dio la vuelta al mundo al ser una pequeña isla en el Océano Atlántico, con menos de 500 mil habitantes.

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CABO VERDE

EN MUNDIALES



Cabo Verde disputará su primera Copa del Mundo en su historia. Los Tiburones Azules tuvieron una Eliminatoria de África al Mundial 2026 extraordinaria que le valió este pasaje.

El país empezó a contender en eliminatorias a partir del Mundial Corea-Japón 2002, se afilió a FIFA en 1986, pero la CAF lo aceptó hasta el 2000.

Participaciones en Mundiales: 1 de 23 posibles (debuta en el Mundial 2026)

1 de 23 posibles (debuta en el Mundial 2026) Títulos: 0

0 Mejor posición: sin clasificación.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

CABO VERDE

EN MUNDIALES



Al ser una de las selecciones debutantes para el Mundial 2026, Cabo Verde no cuenta con un historial en las Copas del Mundo.

Cualquier gol, punto o victoria será histórico para el país que está ubicado en el Océano Atlántico.

ENTRENADOR DE CABO VERDE



Pedro Leitão Brito, mejor conocido como Bubista, es entrenador de Cabo Verde desde el 2000 y en la Eliminatoria de África al Mundial Qatar 2022 se quedó a nada de conseguir el boleto.