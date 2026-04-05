Cabo Verde 2026 Cabo Verde debuta en la Copa del Mundo Los Tiburones Azules harán historia con su primera participación en un Mundial.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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Cabo Verde disputará por primera vez una Copa del Mundo en 2026, después de una clasificación histórica en las Eliminatorias africanas.

El equipo dirigido por Bubista logró imponerse en un grupo exigente donde compitió directamente con Camerún y aseguró su boleto en la última jornada.

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Será el estreno absoluto del seleccionado caboverdiano en la máxima cita del fútbol.

El Grupo de Cabo Verde

España

Uruguay

Arabia Saudita

Un sector complejo para un debutante, con dos selecciones de tradición mundialista y un rival asiático competitivo.

Cabo Verde disputó Copas Africanas de Naciones y alcanzó los cuartos de final en 2023 antes de concretar la histórica clasificación al Mundial.

El plantel combina futbolistas formados en el archipiélago y jugadores nacidos en la diáspora:

Dailon Livramento , delantero del Casa Pia de Portugal y autor de goles decisivos en la clasificación.

, delantero del Casa Pia de Portugal y autor de goles decisivos en la clasificación. Ryan Mendes , uno de los referentes ofensivos.

, uno de los referentes ofensivos. Roberto Lopes, defensor que se integró al proyecto y se consolidó en la zaga.

Cabo Verde intentará competir con intensidad y buscar algún resultado que le permita soñar con avanzar en el grupo.

Dónde seguir a Cabo Verde en el Mundial 2026

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