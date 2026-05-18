    Cabo Verde 2026

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Cabo Verde en la historia?

    La selección de Los Tiburones Azules tiene a dos jugadores activos entre los más goleadores de su historia.

    Por:David Espinosa
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    La Selección de Cabo Verde tiene participación en torneos oficiales desde 1986 y en Ryan Mendes a su máximo goleador de la historia.

    Con apenas 40 años de historia dentro del futbol, Los Tiburones Azules lograron la sorpresiva clasificación al Mundial 2026 en las Eliminatorias de África.

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    MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE CABO VERDE


    Ryan Mendes es el máximo goleador de la historia de Cabo Verde al superar en 2024 la marca que pertenecía a Héldon, que dejó en 15 anotaciones.

    Mendes tiene en Garry Rodrigues al único jugador que puede competirle en ese rubro dentro la selección africana.

    • Ryan Mendes: 22 goles (en activo)
    • Héldon: 15 goles
    • Caló: 11 goles
    • Garry Rodrigues: 9 goles (en activo)
    • Júlio Tavares: 8 goles.

    GOLEADORES DE CABO VERDE EN MUNDIALES


    La selección de Cabo Verde debutará en el Mundial 2026, por lo que puede ser la cita perfecta para Mendes, Rodrigues o cualquier otro de ser el primer anotador de la toda la historia de su país en una Copa del Mundo.

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