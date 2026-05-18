Cabo Verde 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Cabo Verde en la historia? La selección de Los Tiburones Azules tiene a dos jugadores activos entre los más goleadores de su historia.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo H de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Cabo Verde tiene participación en torneos oficiales desde 1986 y en Ryan Mendes a su máximo goleador de la historia.

Con apenas 40 años de historia dentro del futbol, Los Tiburones Azules lograron la sorpresiva clasificación al Mundial 2026 en las Eliminatorias de África.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE CABO VERDE



Ryan Mendes es el máximo goleador de la historia de Cabo Verde al superar en 2024 la marca que pertenecía a Héldon, que dejó en 15 anotaciones.

Mendes tiene en Garry Rodrigues al único jugador que puede competirle en ese rubro dentro la selección africana.

Ryan Mendes : 22 goles (en activo)

: 22 goles (en activo) Héldon : 15 goles

: 15 goles Caló : 11 goles

: 11 goles Garry Rodrigues : 9 goles (en activo)

: 9 goles (en activo) Júlio Tavares: 8 goles.

GOLEADORES DE CABO VERDE EN MUNDIALES