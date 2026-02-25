Mundial 2026 Fechas y horarios de los juegos de Cabo Verde en el Mundial 2026 Cabo Verde disputará su primera Copa Mundial de la FIFA en el Grupo H.

La selección caboverdiana logró su histórica clasificación al Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Eswatini, resultado con el que aseguró el primer lugar de su grupo en las eliminatorias africanas, por delante de Camerún.

El conjunto dirigido por Bubista afrontará el torneo con la intención de competir en una zona exigente y sumar experiencia en su debut internacional.

Cabo Verde y su reto en el Grupo H

El seleccionado africano integra el Grupo H junto a España, Uruguay y Arabia Saudita. Se trata de un sector con rivales de amplio recorrido internacional.

En su estreno en Copas del Mundo, Cabo Verde buscará mostrar solidez y aprovechar cada oportunidad en una fase de grupos que representa el mayor desafío en su historia futbolística.

Uno de los nombres propios del equipo es Dailon Livramento, delantero del Casa Pia de Portugal y autor de goles decisivos en la clasificación.

Cabo Verde en el Mundial 2026: dónde ver sus partidos

Calendario completo de Cabo Verde en la fase de grupos

Cabo Verde disputará sus tres encuentros del Grupo H en sedes de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.

Lunes 15 de junio de 2026

● España vs. Cabo Verde en Estadio Atlanta a las 10:00 MX y 12:00 ET

Domingo 21 de junio de 2026

● Uruguay vs. Cabo Verde en Estadio Miami a las 16:00 MX y 18:00 ET

Viernes 26 de junio de 2026