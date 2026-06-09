Mundial 2026 La mejor actuación de la Selección de Cabo Verde en un Mundial FIFA La selección caboverdiana buscará hacer historia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo H de la Copa del Mundo 2026

La selección de Cabo Verde hizo historia con su clasificación al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá que se celebrará del próximo 11 de junio al 19 de julio.

Cabo Verde no participó en las 22 ediciones que se han disputado de la Copa del Mundo y en 2026 jugará su primer Mundial de la FIFA, al igual que Curazao, Jordania y Uzbekistán.

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Congo, Nueva Caledonia y/o Surinam podrían seguir sus pasos si superan el Repechaje Intercontinental que se disputará del 23 al 31 de marzo en Guadalajara y Monterrey.

La selección de Cabo Verde jugó el primer partido de su historia en 1978, cuando ya se habían disputado las primeras 10 Copas del Mundo.

Incluso, el conjunto caboverdiano tiene pocas participaciones en la Copa Africana de Naciones; solo ha asistido a las ediciones de 2013, 2015, 2021 y 2023, en la que tuvo su mejor actuación llegando a los Cuartos de Final.

¿Cómo se calificó Cabo Verde al Mundial 2026?

Cabo Verde clasificó a la Copa Mundial de la FIFA al ganar el Grupo D de las Eliminatorias de la CAF con 23 puntos tras siete victorias, dos empates y una derrota.

La selección caboverdiana, dirigida por Pedro Leitão Brito, mejor conocido como Bubista, se quedó con su grupo por encima de Camerún, Libia, Angola, Mauricio y Suazilandia.

Partidos de Cabo Verde en el Mundial 2026

Cabo Verde buscará sorprender al mundo y hacer historia en la Copa del Mundo donde forma parte del Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Uruguay.