Cabo Verde Serbia, último rival del Tri previo al Mundial 2026, es goleado por Serbia Antes de viajar a México, el representativo europeo disputó el partido de preparación en Portugal.

Video Partido México vs. Serbia se disputará en Toluca antes del Mundial 2026

Serbia, previo a enfrentar a la Selección Mexicana el próximo 4 de junio, fue goleado por Cabo Verde en duelo de preparación rumbo al Mundial 2026 celebrado en el Estádio do Restelo en Portugal.

Manejado por un viejo conocido de México, Veljko Paunovic, que dirigió a Chivas y Tigres en la Liga MX, el conjunto serbio no clasificó a la competencia de la FIFA que se celebrará en junio y julio, próximos, en Estados Unidos, México y Canadá.

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Por su parte, el conjunto africano, que sí asistirá a la Copa del Mundo, enseñó sus armas: el poderío físico y un veloz contagolpe.

Conducido por Pedro Brito, Cabo Verde enseñó que con sus carecterísticas físicas y de juego no serán un dulce en la Copa del Mundo.

Los goles del partido fueron obra de Kevin Pina, a los 11 minutos, Laros Duarte, a los 59, y de Gilson Benchimol, a los 63.

El representativo africano está enmarcado en el Grupo H de la competencia de la FIFA junto a España, Arabia Saudita y Uruguay.

Tras el partido en Lisboa, Paunovic y sus hombres emprenderán camino rumbo a México para enfrentar al Tri el próximo 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez.