Mundial 2026 Por qué le dicen Los Tiburones Azules a la Selección de Cabo Verde: origen e historia del apodo El mote del conjunto situado en el Océano Atlántico es reconocido desde hace muchos años.

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La selección de Cabo Verde jugará por primera vez la Copa Mundial de la FIFA con su apodo característico a nivel mundial, Los Tiburones Azules.

Este sobrenombre por parte del cuadro de África Occidental no tiene relación significativa con su bandera, aunque se basan en el color principal, como si fuera de uso nacional en el deporte.

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Cabo Verde, como federación, se fundó en 1982 y con África pudo empezar a pelear por un Mundial para Corea-Japón 2002.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE CABO VERDE



El apodo de la selección de Cabo Verde, de Los Tiburones Azules, quizá se relaciona al animal que puede radicar en las costas del país, pero no es así.

Hay reportes que el mote vino gracias a periodistas de Camerún que hicieron referencia tanto a los peces que se encuentran en las costas de Cabo Verde como al azul de sus mares y su bandera.