El primer gol de Maradona en la historia de las Copa del Mundo El jugador argentino se estrenó con un doblete a un conjunto europeo en España 82.

Diego Armando Maradona, ya cargaba con el apelativo de mejor jugador del mundo a inicios de la década de los 80's del siglo pasado, y con él, y con la atención del mundo futbolístico llegó a España 82. Cita en la que marcó sus primeros goles en la competencia.

Argentina inició con una derrota de 1-0 ante Bélgica justo en el partido inaugural de la justa como nos recuerda Ricardo Salazar en la cápsula. Así que el campeón del mundo llegó a su segundo duelo con la presión de obtener la victoria.

El 18 de junio de 1983 en el Estadio José Rico Pérez de la ciudad de Alicante, el conjunto albiceleste enfrentó a Hungría y Maradona anotó no uno, si no dos goles para estrenarse en la historia de los Mundiales.

Daniel Bertoni abrió el marcador, a los 26 minutos, para los sudamericanos y una par de minutos más tarde, Diego aprovechó un rechace del arquero Ferenc Meszaros para con la marca encima de Sandor Sallai anotar de cabeza su primer tanto en un Mundial

Fue una anotación de oportunidad, de fuerza y determinación por lo atropellado de la jugada, pero no sería la única esa tarde.

A los 57, Maradona y Kempes combinaron en una larga pared que finalizó con un disparo del 10 al poste del arquero Meszaros que no reaccionó a tiempo y el balón se coló a las redes.

Más adelante, Ardiles, a los 60, consiguió el cuarto gol de los argentinos y para cerrar el marcador Gabor Poloskei, por los mayares a los 76, pondría el de la honra en un 4-1 indiscutible.

Así, Diego firmó sus primeros dos goles, de ocho, que marcó a lo largo de los 21 duelos que disputó en la competencia. Sus únicos en España 82 y un preámbulo para la enorme historia que vendría más tarde.