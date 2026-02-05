Mundial 2026 Austin será el campamento base de Arabia Saudita para el Mundial 2026 El representativo saudí está enmarcado en el Grupo H de la competencia de la FIFA.

Video Arabia Saudita elige Austin como campamento base para el Mundial 2026



Arabia Saudita, ya tiene campamento base para la Copa Mundial de la FIFA 26.

Y la elegida es la ciudad de Austin, Texas, y el representativo asiático explicó porque escogió dicha ciudad.

"Austin fue seleccionada tras un exhaustivo proceso de evaluación técnica y logística que incluyó visitas a las sedes, evaluaciones de la disponibilidad de las instalaciones deportivas, la idoneidad del clima, la calidad de las instalaciones de entrenamiento y su proximidad a las ciudades anfitrionas. Esta proximidad minimizará el tiempo de viaje y optimizará la actividad diaria del equipo", explicó a través de un comunicado.

"La elección de Austin como base forma parte de la estrategia general de preparación del equipo para la Copa Mundial, que se centra en proporcionar un entorno de trabajo estable y motivador tanto para el personal técnico como para el administrativo. Esto permitirá la implementación de programas de entrenamiento y desarrollo con los más altos estándares y mejorará la preparación física y mental de los jugadores durante todo el torneo", completa el documento.

Otras selecciones que ya escogieron sedes para sus campementos base son: Argentina, Kansas City; Curazao, Boca Ratón; Francia, Boston; Catar, Santa Barbara; Alemania, Winston-Salem.

Arabia Saudita está enmarcado en el Grupo H del Mundial 2026 junto con España, Uruguay y Cabo Verde.