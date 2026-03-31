    Mundial 2026

    Entrenador de Bolivia, Óscar Villegas, quiere hacer historia al clasificar al Mundial 2026

    El martes 31 en Monterrey, los sudamericanos podrían hacer historia en la Copa del Mundo.

    Por:Juan Regis
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    Video Irak vs. Bolivia: Óscar Villegas pide apoyo de bolivianos para clasificar al Mundial 2026

    La Selección de Bolivia se juega el boleto al Mundial 2026 ante Irak este martes 31 de marzo y para ello el entrenador Óscar Villegas pide a sus compatriotas apoyar desde todas las trincheras.

    En entrevista con Diego Armando Medina, para TUDN, el mandamás del combinado sudamericano destaca que se ha sentido jugando de local desde su llegada de Monterrey.

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    "Que nos sigan apoyando, es importante, hay muchísimos en nuestro país y también tenemos que asumir que acá cerca de Estados Unidos hay bolivianos y también habrás visto que han llegado muchos hasta acá a México, hemos estado casi como locales

    "A todos ellos pedirles el apoyo, seguir pidiendo sus oraciones porque esa energía por supuesto que llega al equipo y este martes todos juntos vamos a salir a luchar por ese gran objetivo de volver a un Mundial.

    "Casualmente a este Mundial que fue el 94 que hoy se comparte con México, con Canadá y que obviamente sería algo histórico para nosotros".

    TODO BOLIVIA SE VE FESTEJANDO EL BOLETO AL MUNDIAL 2026

    Óscar Villegas detalló que todo el plantel de Bolivia tiene una gran sensación de cara al partido que se celebrará en el Estadio Monterrey donde se otorgará uno de los seis boletos restantes para la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

    "Festejando, festejando, seguro que con mi familia que está acá también, que han llegado mis hijos, mi esposa, han estado ya con Surinam y festejando principalmente con ellos porque saben todo lo que hemos vivido estos este año.

    "Ocho meses aproximadamente en la Selección, dejándolos muchos, muchos periodos largos porque nosotros somos cuerpo técnico de todas las selecciones, nosotros estamos desde la 15, 17, ya fuimos al Mundial de Qatar, esa es otra cosa linda que ganamos para Bolivia, así que no paramos, concentrados permanentemente trabajando".

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