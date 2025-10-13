Video ¡Insólito! Una rata invade el Gales vs. Bélgica y detiene el partido

Un insólito y curioso momento se dio en las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026 cuando una rata detuvo el partido Gales vs. Bélgica.

Corría el minuto 65 en el reloj cuando un roedor invadió la cancha del Cardiff City Stadium y el árbitro, al percatarse, detuvo el encuentro por unos segundos para retirarlo.

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, intentó atrapar al animalito, pero se le escapó. Fue Brennan Johnson, futbolista del Tottenham, quien tuvo que corretear al roedor para que se saliera del campo de juego.

El partido se reanudó con un bote y continuó con normalidad, pero dejó una curiosa imagen que ya está recorriendo el mundo.

Bélgica goleó 2-4 a Gales para mantener su invicto en las Eliminatorias de la UEFA y llegar a 14 puntos en el liderato del Grupo J en busca del boleto directo al Mundial 2026.

Alemania logra importante triunfo ante Irlanda del Norte

Por su parte, la selección alemana salió avante de su visita a Belfast y superó 0-1 a Irlanda del Norte con un cabezazo en un tiro de esquina de Nick Woltemade al minuto 31.

El equipo germano llegó a nueve puntos para mantener el liderato del Grupo A, pero no tendrá que aflojar su paso si quiere clasificar a la Copa del Mundo de manera directa, pues tiene las mismas unidades que Eslovaquia a dos partidos de terminar las Eliminatorias.

Alemania y Eslovaquia se verán las caras el próximo 17 de noviembre; en su primer enfrentamiento, los eslovacos ganaron 2-0.