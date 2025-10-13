    Mundial 2026

    ¡Insólito! Una rata invade el Gales vs. Bélgica y detiene el partido

    El encuentro de las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026 se reanudó hasta que el roedor abandonó el campo.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Insólito! Una rata invade el Gales vs. Bélgica y detiene el partido

    Un insólito y curioso momento se dio en las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026 cuando una rata detuvo el partido Gales vs. Bélgica.

    Corría el minuto 65 en el reloj cuando un roedor invadió la cancha del Cardiff City Stadium y el árbitro, al percatarse, detuvo el encuentro por unos segundos para retirarlo.

    PUBLICIDAD

    Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, intentó atrapar al animalito, pero se le escapó. Fue Brennan Johnson, futbolista del Tottenham, quien tuvo que corretear al roedor para que se saliera del campo de juego.

    El partido se reanudó con un bote y continuó con normalidad, pero dejó una curiosa imagen que ya está recorriendo el mundo.

    Bélgica goleó 2-4 a Gales para mantener su invicto en las Eliminatorias de la UEFA y llegar a 14 puntos en el liderato del Grupo J en busca del boleto directo al Mundial 2026.

    Video Resumen | Bélgica logra golpe de autoridad rumbo al Mundial 2026

    Alemania logra importante triunfo ante Irlanda del Norte

    Por su parte, la selección alemana salió avante de su visita a Belfast y superó 0-1 a Irlanda del Norte con un cabezazo en un tiro de esquina de Nick Woltemade al minuto 31.

    El equipo germano llegó a nueve puntos para mantener el liderato del Grupo A, pero no tendrá que aflojar su paso si quiere clasificar a la Copa del Mundo de manera directa, pues tiene las mismas unidades que Eslovaquia a dos partidos de terminar las Eliminatorias.

    Alemania y Eslovaquia se verán las caras el próximo 17 de noviembre; en su primer enfrentamiento, los eslovacos ganaron 2-0.

    Video Resumen | Alemania aspira ir directo al Mundial 2026

    Más sobre UEFA Mundial Eliminatorias

    1 min
    Horario y dónde ver el Islandia vs. Francia de Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo

    Horario y dónde ver el Islandia vs. Francia de Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo

    1 min
    Dinamarca golea a Grecia y huele el boleto directo al Mundial 2026

    Dinamarca golea a Grecia y huele el boleto directo al Mundial 2026

    1 min
    Horario y dónde ver el Dinamarca vs Grecia de las eliminatorias UEFA

    Horario y dónde ver el Dinamarca vs Grecia de las eliminatorias UEFA

    1 min
    Países Bajos vs. Finlandia: horario y dónde ver el partido rumbo al Mundial 2026

    Países Bajos vs. Finlandia: horario y dónde ver el partido rumbo al Mundial 2026

    1 min
    Portugal vs. Irlanda: horario y dónde ver el partido de eliminatorias rumbo al Mundial 2026

    Portugal vs. Irlanda: horario y dónde ver el partido de eliminatorias rumbo al Mundial 2026

    Relacionados:
    Mundial 2026BélgicaGales (F)

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD