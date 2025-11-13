    Mundial 2026

    Francia vs. Ucrania | Horario y dónde ver el partido eliminatorio de UEFA rumbo al Mundial 2026

    La selección francesa recibe en el Parque de los Príncipes al combinado ucraniano en partido clave.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡Arde Europa! Así puedes ver a Cristiano Ronaldo, Mbappé y Haaland rumbo al Mundial 2026

    La Selección de Francia buscará amarrar su boleto a la Copa del Mundo 2026 cuando reciba en casa a su similar de Ucrania en partido correspondiente al grupo D de la eliminatoria de la UEFA.

    El combinado francés llega a este compromiso como líder de grupo con 10 unidades y una victoria sobre los ucranianos, que tienen siete puntos, los catapultaría a la próxima justa mundialista.

    Francia y Ucrania se enfrentaron en el pasado mes de septiembre donde los dirigidos por Didier Dechamps se impusieron por 2-0 en partido disputado en Polonia.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL FRANCIA VS. UCRANIA DE ELIMINATORIAS DE UEFA

    El encuentro entre Francia y Ucrania de la penúltima jornada de la eliminatoria de la UEFA rumbo al Mundial 2026 se disputará en el Parque de los Príncipes.

    Cuando: El Francia vs. Ucrania se disputará este jueves 13 de noviembre en el Parque de los Príncipes.
    Horario: El partido comenzará en punto de las 1:45pm del Centro de México, 2:45pm del ET, 1:45pm del CT y 11:45am del PT en los Estados Unidos.
    Dónde ver: El juego lo podrás disfrutar en Estados Unidos por la señal de ViX.

