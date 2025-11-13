Francia vs. Ucrania | Horario y dónde ver el partido eliminatorio de UEFA rumbo al Mundial 2026
La selección francesa recibe en el Parque de los Príncipes al combinado ucraniano en partido clave.
La Selección de Francia buscará amarrar su boleto a la Copa del Mundo 2026 cuando reciba en casa a su similar de Ucrania en partido correspondiente al grupo D de la eliminatoria de la UEFA.
El combinado francés llega a este compromiso como líder de grupo con 10 unidades y una victoria sobre los ucranianos, que tienen siete puntos, los catapultaría a la próxima justa mundialista.
Francia y Ucrania se enfrentaron en el pasado mes de septiembre donde los dirigidos por Didier Dechamps se impusieron por 2-0 en partido disputado en Polonia.
HORARIO Y DÓNDE VER EL FRANCIA VS. UCRANIA DE ELIMINATORIAS DE UEFA
El encuentro entre Francia y Ucrania de la penúltima jornada de la eliminatoria de la UEFA rumbo al Mundial 2026 se disputará en el Parque de los Príncipes.
Cuando: El Francia vs. Ucrania se disputará este jueves 13 de noviembre en el Parque de los Príncipes.
Horario: El partido comenzará en punto de las 1:45pm del Centro de México, 2:45pm del ET, 1:45pm del CT y 11:45am del PT en los Estados Unidos.
Dónde ver: El juego lo podrás disfrutar en Estados Unidos por la señal de ViX.