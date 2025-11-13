La Selección de Francia buscará amarrar su boleto a la Copa del Mundo 2026 cuando reciba en casa a su similar de Ucrania en partido correspondiente al grupo D de la eliminatoria de la UEFA.

El combinado francés llega a este compromiso como líder de grupo con 10 unidades y una victoria sobre los ucranianos, que tienen siete puntos, los catapultaría a la próxima justa mundialista.

Francia y Ucrania se enfrentaron en el pasado mes de septiembre donde los dirigidos por Didier Dechamps se impusieron por 2-0 en partido disputado en Polonia.

HORARIO Y DÓNDE VER EL FRANCIA VS. UCRANIA DE ELIMINATORIAS DE UEFA

El encuentro entre Francia y Ucrania de la penúltima jornada de la eliminatoria de la UEFA rumbo al Mundial 2026 se disputará en el Parque de los Príncipes.