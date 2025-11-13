    Mundial 2026

    Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026: Italia gana con goles de último momento

    Con dos goles sobre la hora, la Azzurra mantiene la esperanza hasta la última fecha de las eliminatorias de la UEFA para clasificar a la Copa Mundial 2026.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Resumen | Italia resuelve en dos minutos su partido y aún aspira a la Copa del Mundo

    La Selección de Italia se impuso a Moldavia en el Stadionul Zimbru de Chişinău dentro de la penúltima fecha de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 con dos goles en los últimos instantes del partido que le dan vida hacia su último compromiso.

    Gianluca Mancini, de la Roma, marcó al minuto 88; mientras que Francesco Pio Esposito, del Inter de Milán, selló la victoria en tiempo de compensación al 90+2’ para con ello llegar a 18 puntos, tres menos que Noruega, líder del Grupo I.

    PUBLICIDAD

    Italia recibirá a Noruega en la última fecha de las eliminatorias en san Siro, Milán, en lo que será la última oportunidad para clasificar al Mundial 2026 de manera directa y con ello evitar los Playoffs de la UEFA, aunque para ello debe ganar por diferencia de nueve goles.

    La Azzurra no quiere sumar su tercera Copa del Mundo de la FIFA ausente de la manera consecutiva, luego de perderse las ediciones de Qatar 2022 y de Rusia 2018; lo que sí tiene amarrado es el Playoff de la UEFA a espera de conocer su rial en el sorteo a finales de noviembre.

    Italia llegará con seis victorias seguidas para el juego ante Noruega que tiene un empate en sus últimos 11 juegos, el resto han sido triunfos, un paso avasallador del cuadro nórdico.

    En duelos directos entre Italia y Noruega, los segundos ganaron 3-0 en estas eliminatorias, pero la última vez que se enfrentaron en territorio italiano, la Azzurra se impuso 2-1 dentro de las eliminatorias hacia la Eurocopa.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Veljko Paunovic no logra llevar a Serbia al Mundial 2026 al perder con Inglaterra

    Veljko Paunovic no logra llevar a Serbia al Mundial 2026 al perder con Inglaterra

    1 min
    ¿Cristiano Ronaldo se perderá amistoso ante México en Estadio Banorte?

    ¿Cristiano Ronaldo se perderá amistoso ante México en Estadio Banorte?

    1:39
    ¡Última llamada en África! Definen la Final hacia el Repechaje Intercontinental

    ¡Última llamada en África! Definen la Final hacia el Repechaje Intercontinental

    1 min
    ¡De no creerse! Cristiano Ronaldo ‘pierde’ la cabeza y complica a Portugal

    ¡De no creerse! Cristiano Ronaldo ‘pierde’ la cabeza y complica a Portugal

    1 min
    Eliminatorias Asia rumbo al Mundial 2026: Emiratos Árabes Unidos e Irak empatan

    Eliminatorias Asia rumbo al Mundial 2026: Emiratos Árabes Unidos e Irak empatan

    Relacionados:
    Mundial 2026Italia

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX