Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026: Italia gana con goles de último momento

Video Resumen | Italia resuelve en dos minutos su partido y aún aspira a la Copa del Mundo

La Selección de Italia se impuso a Moldavia en el Stadionul Zimbru de Chişinău dentro de la penúltima fecha de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 con dos goles en los últimos instantes del partido que le dan vida hacia su último compromiso.

Gianluca Mancini, de la Roma, marcó al minuto 88; mientras que Francesco Pio Esposito, del Inter de Milán, selló la victoria en tiempo de compensación al 90+2’ para con ello llegar a 18 puntos, tres menos que Noruega, líder del Grupo I.

Italia recibirá a Noruega en la última fecha de las eliminatorias en san Siro, Milán, en lo que será la última oportunidad para clasificar al Mundial 2026 de manera directa y con ello evitar los Playoffs de la UEFA, aunque para ello debe ganar por diferencia de nueve goles.

La Azzurra no quiere sumar su tercera Copa del Mundo de la FIFA ausente de la manera consecutiva, luego de perderse las ediciones de Qatar 2022 y de Rusia 2018; lo que sí tiene amarrado es el Playoff de la UEFA a espera de conocer su rial en el sorteo a finales de noviembre.

Italia llegará con seis victorias seguidas para el juego ante Noruega que tiene un empate en sus últimos 11 juegos, el resto han sido triunfos, un paso avasallador del cuadro nórdico.