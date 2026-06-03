Mundial 2026 Mundial 2026: New York recibió al trofeo de la Copa del Mundo 2026 Bastian Schweinsteiger y el alcalde de la ciudad estuvieron presentes en el Museo Nacional de Historia.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video New York recibió el World Trophy Tour 26 con Bastian Schweinsteiger

La pasión por la Copa Mundial de la FIFA llegó a la Gran Manzana para presentar el último lugar del World Trophy Tour, el museo de historia fue el lugar ideal para el evento.

La Copa del Mundo llegó con ese resplandecer dorador que todos los países sueñan con tener y fue el alemán Bastian Schweinsteiger quien lo levantó como en aquel Mundial de Brasil 2014 cuando lo ganó.

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“Los fans de hueso colorado, que tienen la posibilidad de estar tan cerca del trofeo, no es tan fácil, aun como jugador”, dijo el capitán de la Selección de Alemania.

El alcalde de New York recibió una réplica del trofeo por su pasión por el futbol, tal vez como el alcalde más futbolero de todas las sedes.

“La grandeza en la ciudad no es rara, habrá grandeza en el campo y se sentirá en casa aquí en la Ciudad de New York”, mencionó.

Por tal motivo, el Museo Nacional de Historia se vistió de los colores de varias selecciones y aficionados de varios países y de todas las edades.

¿Cuándo llega a México el Trofeo de la Copa del Mundo?

La Ciudad de México será la última parada del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 26, culminando esta gira internacional con broche de oro. La podrás conocer del 5 al 8 de junio en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.