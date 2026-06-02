Mundial 2026 Tim Payne se cae, aun así protagoniza jugada increíble pero no evita goleada El defensa sufre junto con Nueva Zelanda en amistoso ante Haití de cara al Mundial 2026.

Video Esta es la canción dedicada a Tim Payne con cánticos argentinos

Tim Payne es ya la figura antes de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 26, al menos el que acapara reflectores y ahora, en lo futbolístico, es el rostro de Nueva Zelanda de cara a la magna justa.

El zaguero ha vivido días frenéticos desde que su fama creciera, pero ahora en lo futbolístico, sufrió de más ante Haití en partido amistoso rumbo al magno evento.

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Marcador de 4-0 a favor del conjunto americano en un partido celebrado en el Chase Stadium de Miami y en donde el propio Payne se vio mal incluso en la primera anotación por parte de Ruben Providence.

Aunque el aura de Payne aparecería después al caerse solo en el área, pero levantarse rápido casi para solo avanzar unos pasos y evitar el segundo gol caribeño... al menos de momento.