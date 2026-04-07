Mundial 2026 Cuando Argentina ganó dos series de penales en el mismo Mundial de Italia 90 Pese a ser amado en Napolés, los italianos nunca perdonaron al argentino.

Video Neymar se opera la rodilla en busca de jugar el Mundial 2026

El Mundial de Italia 1990 fue especial para la Selección Argentina de Diego Armando Maradona por muchas razones, entre ellas la imperdonable eliminación de los anfitriones a manos del ídolo de Nápoles.

Aquel 3 de julio de 1990 se jugó la Semifinal en Nápoles. Los locales llegaban como grandes favoritos tras haber ganado sus 5 partidos previos y sin recibir un gol en una defensa que comandaban Franco Baresi y Paolo Maldini, mientras que el ataque lo lideraban un joven Roberto Baggio y Salvatore Schillaci, quien terminó como goleador de ese Mundial con 6 tantos.

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Argentina arribaba con muchas dudas tras sumar apenas un par de triunfos; ante Rusia en primera ronda y contra Brasil, un choque en Turín en que la selección albiceleste fue ampliamente superada en el trámite del juego, pero que ganó gracias a un genial pase de Diego Maradona a Claudio Caniggia, quien anotó el único gol de ese choque en Turín.

En la prórroga el resultado 1-1 no se movió y fue en la serie de penales donde Sergio Goycoechea se consagró como héroe al atajar los disparos de Roberto Donadoni y Aldo Serena para que Argentina se clasificara a su cuarta final mundialista.

¿QUÉ GRUPO LE TOCÓ A ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026?

Argentina se medirá a Argelia, Austria y Jordania de África, Europa y Asia respectivamente. Austria es, de nueva cuenta en el papel, el conjunto más complicado para la albiceleste que, en contraparte, cerrará la Primera Fase jugando ante una debutante Jordania.

El debut de los dirigidos por Lionel Scaloni es ante Argelia.

GRUPO J MUNDIAL 2026

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Calendario completo de Argentina en la fase de grupos

Argentina disputará sus tres encuentros del Grupo J en sedes de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México tiempo del Este.