Mundial 2026 Alcalde de Nueva York consigue boletos mundialistas a precios accesibles Zohran Mamdani pondrá a la venta 1,000 boletos de la sede de Nueva York, para la Copa del Mundo a precios razonables

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Alcalde de Nueva York cumple promesa y consigue boletos

El alcalde de Nueva York Zohran Mamdani prometió a principios de este año el conseguir boletos para la próxima Copa del Mundo a precios accesibles, para partidos en el estadio de Nueva Jersey y así lo cumplió con el anuncio oficial. El reportero de TUDN, Joaquín Torres, confirmó la noticia para júbilo de los aficionados.

Ecuador será una de las selección que jugarán en el inmueble, que también es casa de los Jets y Giants en la NFL y muchos aficionados no han conseguido entrada, ya que la más barata para el compromiso ante Alemania, el precio ronda los mil dólares.

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¡Llévelos baratos, llévelos baratos!

El alcalde Mamdani confirmó que pondrá a la venta mil entradas a un precio de 50 dólares, para los primeros siete partidos en el estadio. Del 25 al 30 de mayo, los aficionados se deberán registrar en una página, para entrar a un sorteo que se llevará a cabo.

Requisito indispensable es que los aficionados vivan en la Gran Manzana, para acceder a estos boletos. La ciudad también ofrecerá transporte gratuito a los ganadores.