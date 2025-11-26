    Mundial 2026

    Cristiano Ronaldo regala relojes exclusivos a Portugal: Su precio es una locura

    CR7 premió a sus compañeros de selección por haber ganado la UEFA Nations League el verano pasado.

    Cristiano Ronaldo tuvo un gesto millonario con la selección de Portugal por el título de la UEFA Nations League que ganaron el verano pasado tras vencer a España en penales (5-3).

    La marca de relojes lujosos Jacob & Co, con quien CR7 tiene un par de colaboraciones, reveló que el delantero portugués hizo un pedido exclusivo de 35 piezas de colección para regalárselas a sus compañeros de selección y cuerpo técnico.

    El reloj tiene el escudo de Portugal en la parte alta del centro, de lado derecho tiene el trofeo de la UEFA Nations League y del lado izquierdo tiene la leyenda “2025 Champions”.

    Además, cada reloj tiene su numeración y tendrían grabado el nombre y número de los 27 futbolistas que fueron convocados por Roberto Martínez para aquella ocasión.

    Incluso, Cristiano mandó a pedir uno con el nombre de Diogo Jota para enviárselo a la familia del jugador que formó parte del título, pero que un mes después falleció en un accidente de auto.

    ¿Cuánto cuestan los relojes que Cristiano Ronaldo regaló a Portugal?

    Al ser piezas exclusivas para la selección de Portugal, Jacob & Co no puso a la venta al público los relojes, pero nos podemos basar en el precio de otras piezas.

    Los relojes que anteriormente lanzó la compañía estadounidense en colaboración con Cristiano Ronaldo tienen un precio de casi 69 mil dólares, poco más de un millón 200 mil pesos, en su versión sin diamantes.

    Basándonos en ese costo, Cristiano se habría gastado cerca de 2.4 millones de dólares, unos 42 millones de pesos, en los 35 relojes que le obsequió a sus compañeros. Eso tomando en cuenta de que las piezas no hayan contado con alguna incrustación de diamante.

