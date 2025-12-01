El calendario actualizado de partidos se dará a conocer en vivo vía transmisión global desde Washington D.C. el sábado 6 de diciembre, casi 24 horas después del sorteo final.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, analizará los enfrentamientos en presencia de representantes de los 42 equipos clasificados y los que aún están en disputa.

El espectáculo de revelación promete ser uno de los momentos más significativos en la organización del Mundial con miras al 2026.

El proceso de asignación de partidos tiene como objetivo garantizar las mejores condiciones posibles para todos los equipos y espectadores y, cuando sea posible, permitir a los aficionados de todo el mundo ver a sus equipos jugar en directo en diferentes zonas horarias.

La versión final del calendario de partidos estará disponible en marzo, una vez que se hayan celebrado el repechaje europeo e intercontinental.