    La FIFA adelantó que revelará el calendario de partidos del Mundial 2026 con un evento especial un día después del esperado sorteo de la Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

    El calendario actualizado de partidos se dará a conocer en vivo vía transmisión global desde Washington D.C. el sábado 6 de diciembre, casi 24 horas después del sorteo final.

    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, analizará los enfrentamientos en presencia de representantes de los 42 equipos clasificados y los que aún están en disputa.

    El espectáculo de revelación promete ser uno de los momentos más significativos en la organización del Mundial con miras al 2026.

    El proceso de asignación de partidos tiene como objetivo garantizar las mejores condiciones posibles para todos los equipos y espectadores y, cuando sea posible, permitir a los aficionados de todo el mundo ver a sus equipos jugar en directo en diferentes zonas horarias.

    La versión final del calendario de partidos estará disponible en marzo, una vez que se hayan celebrado el repechaje europeo e intercontinental.

    Con 16 vibrantes ciudades anfitrionas listas y casi dos millones de entradas ya vendidas, la revelación del calendario de partidos después del sorteo marca otro hito en el camino hacia lo que será una Copa Mundial de la FIFA que cambiará las reglas del juego.

