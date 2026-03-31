Mundial 2026 Horario y dónde ver el partido Congo vs. Jamaica en el Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026 Congo y Jamaica definen en Guadalajara su clasificación a la Copa Mundial 2026.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Horario y dónde los partidos del Repechaje Intercontinental hacia el Mundial 2026

Solo 90 minutos o poco más separan a Congo o Jamaica de asegurar su pase a la Copa Mundial 2026, en un duelo que se realizará la próxima semana en el Estadio Guadalajara.

La tensión y los nervios no han terminado; es más, se incrementarán en un choque donde no hay margen de error y que pondrá fin a la llave A del repechaje intercontinental.

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Jamaica llega con confianza tras imponerse por la mínima diferencia de 1-0 ante Nueva Caledonia en el mismo inmueble el pasado jueves. Un resultado ajustado, pero que es suficiente para mantener vivo el sueño.

El conjunto caribeño sabe competir bajo presión y ahora buscará dar el golpe definitivo que lo meta directamente en la Copa del Mundo.

Del otro lado, Congo se presenta como un rival incómodo, con hambre y sin nada que perder. Los equipos africanos suelen presentar ventajas en el aspecto físico y rapidez, pero ante los “Reggae Boyz”, esto queda de lado.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO CONGO VS. JAMAICA DEL REPECHAJE INTERCONTINENTAL RUMBO AL MUNDIAL 2026

El Estadio Guadalajara promete una atmósfera vibrante, con aficionados de ambas naciones siendo testigos de un partido que marcará la historia de ambas selecciones y donde un simple error puede costar el boleto.