    Mundial 2026

    Horario y dónde ver el partido Congo vs. Jamaica en el Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026

    Congo y Jamaica definen en Guadalajara su clasificación a la Copa Mundial 2026.

    Por:
    José Moreno
    add
    Síguenos en Google
    Video Horario y dónde los partidos del Repechaje Intercontinental hacia el Mundial 2026

    Solo 90 minutos o poco más separan a Congo o Jamaica de asegurar su pase a la Copa Mundial 2026, en un duelo que se realizará la próxima semana en el Estadio Guadalajara.

    La tensión y los nervios no han terminado; es más, se incrementarán en un choque donde no hay margen de error y que pondrá fin a la llave A del repechaje intercontinental.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Horario y dónde ver el partido Irak vs. Bolivia en el Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026
    2 mins

    Horario y dónde ver el partido Irak vs. Bolivia en el Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Partidos del martes 31 de marzo: México vs. Bélgica y Repechajes Mundial 2026
    5 mins

    Partidos del martes 31 de marzo: México vs. Bélgica y Repechajes Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Bolivia e Irak dividen Monterrey al estilo de Tigres y Rayados
    1 mins

    Bolivia e Irak dividen Monterrey al estilo de Tigres y Rayados

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¿Quién eliminó a Brasil del Mundial de Argentina 1978?
    1:59

    ¿Quién eliminó a Brasil del Mundial de Argentina 1978?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Oscar Villegas, técnico de Bolivia, admite que ante Irak será el partido de su vida
    2 mins

    Oscar Villegas, técnico de Bolivia, admite que ante Irak será el partido de su vida

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Se activa la alarma de incendio en conferencia de prensa de Congo previo al repechaje
    1 mins

    Se activa la alarma de incendio en conferencia de prensa de Congo previo al repechaje

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino afinan detalles rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino afinan detalles rumbo al Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    DT de Irak prohíbe las redes sociales a sus jugadores previo al juego vs. Bolivia
    1 mins

    DT de Irak prohíbe las redes sociales a sus jugadores previo al juego vs. Bolivia

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Miguel Terceros de Bolivia no descarta jugar en México a horas de jugarse el Mundial 2026
    1 mins

    Miguel Terceros de Bolivia no descarta jugar en México a horas de jugarse el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Graham Arnold ruega por el apoyo de los mexicanos ante Bolivia
    1 mins

    Graham Arnold ruega por el apoyo de los mexicanos ante Bolivia

    Copa Mundial de Futbol 2026

    Jamaica llega con confianza tras imponerse por la mínima diferencia de 1-0 ante Nueva Caledonia en el mismo inmueble el pasado jueves. Un resultado ajustado, pero que es suficiente para mantener vivo el sueño.

    El conjunto caribeño sabe competir bajo presión y ahora buscará dar el golpe definitivo que lo meta directamente en la Copa del Mundo.

    Del otro lado, Congo se presenta como un rival incómodo, con hambre y sin nada que perder. Los equipos africanos suelen presentar ventajas en el aspecto físico y rapidez, pero ante los “Reggae Boyz”, esto queda de lado.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO CONGO VS. JAMAICA DEL REPECHAJE INTERCONTINENTAL RUMBO AL MUNDIAL 2026

    El Estadio Guadalajara promete una atmósfera vibrante, con aficionados de ambas naciones siendo testigos de un partido que marcará la historia de ambas selecciones y donde un simple error puede costar el boleto.

    • Cuándo es el Congo vs. Jamaica: el juego es este próximo martes 31 de marzo en el Estadio Guadalajara.
    • A qué hora es el Congo vs. Jamaica: el encuentro iniciará en México a las 3:00 PM; en Estados Unidos es a las 5:00 PM tiempo del Este, 4:00 PM tiempo del Centro y 2:00 PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Congo vs. Jamaica: el partido estará disponible en México por la señal de TUDN y ViX.
    Relacionados:
    Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Par de ideotas
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX