Mundial 2026 Definidas las finales de la UEFA rumbo al Mundial 2026 Será el próximo 31 de marzo cuando se definan los últimos cuatro invitados de UEFA para la justa mundialista.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Resumen | Dinamarca vs. Macedonia: Los daneses avanza a la final del repechaje UEFA

Ya se conocen las selecciones que disputarán las finales de sus respectivas rutas de la UEFA donde buscarán los últimos boletos para la Copa del Mundo de la FIFA 26.

El partido por el boleto al Mundial de la Ruta A se disputará entre BosniaHerzegovina e Italia.

PUBLICIDAD

Los bosnios se impusieron dramáticamente a Gales en tanda de penes, mientras que los italianos a Irlanda del Norte.

El ganador de la Final de la Ruta A se sumará al grupo B del Mundial junto con Canadá, Catar y Suiza.

En la Ruta B los finalistas serán Suecia y Polonia, los suecos avanzaron tras golear a Ucrania, mientras que los polacos vinieron de atrás para derrotar a Albania.

El ganador de esta llave se unirá al grupo F donde se encuentran Países Bajos, Japón y Túnez.

Kosovo y Turquía serán los finalistas de la Ruta C tras dejar en el camino a Eslovaquia y Rumania respectivamente, y el ganador de la Final se sumará al grupo D donde ya los espera Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Mientras que la final de la Ruta D será entre Chequia y el combinado de Dinamarca.

Los checos avanzaron al derrotar en penales a República de Irlanda, mientras que los daneses golearon a Macedonia del Norte.