Mundial 2026 Chequia vs. Dinamarca: Plantel más caro y jugador mejor valuado en el mercado De este enfrentamiento saldrá el último rival de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Chequia vs. Dinamarca, valor y jugadores más cotizados en el mercado

La última fase de las eliminatorias para el Mundial 2026 está por llegar a su fin, en un juego que todo México espera es el de Chequia vs. Dinamarca, este partido es una de las finales de la UEFA, donde saldrá el último rival del Tri en la fase de grupos.

Por tal motivo vamos a revisar, en el papel, qué selección tiene más peso, específicamente en valor y valuación de sus jugadores estelares, algo que no actúa directamente en el campo de juego, pero nos da una idea de lo que puede ser.

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El cuadro danés tiene un valor total de 375 millones de euros, mientras que Chequia está valuada en un poquito más arriba de 180 millones de euros, una diferencia considerable en cuanto al costo de la plantilla.

Jugador más valioso de Chequia y Dinamarca

Yendo un poco más a la parte individual, Rasmus Hojlund, delantero de Dinamarca que juega para el Napoli de la Serie A, es el jugador de más alto valor en el mercado, valuado en 50 millones de euros.

De ahí le siguen Morten Hjulmand del Sporting Lisboa en 45 millones y dos más en 30 millones, Victor Froholdt del Porto y Mikkel Damsgaard del Brentford.

Chequia por su parte, tienen en Ladislav Krejcí del Wolverhampton a su hombre mejor cotizado, él ronda en los 22 millones de euros, le siguen Pavel Sulc del Lyon y Patrik Schick del Bayer Leverkusen tazados en 20 millones de euros.

Final de la Llave D, Chequia vs. Dinamarca - 12:45 horas CT México / 14:45 horas ET Estados Unidos, jueves 26 de marzo por ViX en Estados Unidos.