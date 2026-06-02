Bélgica 2026 Bélgica se impone claramente a Croacia previo al Mundial 2026 En un encuentro de dos de los favoritos para el evento de la FIFA se impuso el conjunto de los Diablos Rojos.

Video Bélgica se impone a Croacia previo al Mundial 2026

En un duelo de dos equipos poderosos, al menos en el papel, para el Mundial 2026, Bélgica enseñó músculo y venció 2-0 a Croacia.

El duelo celebrado en el Stadion HNK Rijeka resultó entretenido y con llegadas en ambos cuadros, pero sobre todo sirvió para que Zlatko Dalic y Rudi Garcia, los dos técnicos, experimentarán y probarán rumbo a la Copa del Mundo.

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De cualquier manera, los Diablos Rojos lucieron más poderosos y contundentes.

Los goles del partido fueron obra de Tielemans, a los 38 minutos, y ya sobre el tiempo, Lukaku marcó el tanto definitivo a los 90+6.

El cuadro belga está ubicado en el Grupo G de la competencia al lado de Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Por su parte, el conjunto croata está en el L al lado de Inglaterra, Ghana y Panamá.

El Mundial 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canada del 11 de junio al 19 de julio, próximos.