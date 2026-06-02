    Bélgica 2026

    Bélgica se impone claramente a Croacia previo al Mundial 2026

    En un encuentro de dos de los favoritos para el evento de la FIFA se impuso el conjunto de los Diablos Rojos.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Bélgica se impone a Croacia previo al Mundial 2026

    En un duelo de dos equipos poderosos, al menos en el papel, para el Mundial 2026, Bélgica enseñó músculo y venció 2-0 a Croacia.

    El duelo celebrado en el Stadion HNK Rijeka resultó entretenido y con llegadas en ambos cuadros, pero sobre todo sirvió para que Zlatko Dalic y Rudi Garcia, los dos técnicos, experimentarán y probarán rumbo a la Copa del Mundo.

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    De cualquier manera, los Diablos Rojos lucieron más poderosos y contundentes.

    Los goles del partido fueron obra de Tielemans, a los 38 minutos, y ya sobre el tiempo, Lukaku marcó el tanto definitivo a los 90+6.

    El cuadro belga está ubicado en el Grupo G de la competencia al lado de Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Por su parte, el conjunto croata está en el L al lado de Inglaterra, Ghana y Panamá.

    El Mundial 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canada del 11 de junio al 19 de julio, próximos.

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