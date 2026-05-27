    Mundial 2026

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Croacia

    El cuadro croata ha dado buenos torneos desde su independencia, pero sin poder levantar aún un trofeo.

    Por:David Espinosa
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    Video Croacia da su lista de convocados para el Mundial 2026

    Croacia es de las selecciones clasificadas al Mundial 2026 y de las que, desde su irrupción en el futbol como nuevo afiliado, siempre ha dado gratas sorpresas.

    Al pertenecer al máximo nivel de futbol como es la UEFA y al no tener tantas competencias como otras selecciones de otras confederaciones, los croatas no destacan en su palmarés de títulos.

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    TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE CROACIA


    La selección de Croacia no tiene ningún título oficial en sus vitrinas, a pesar de que en la Copa del Mundo suma dos Tercer Lugar y un subcampeonato.

    En la Eurocopa siempre ha quedado a deber a ni siquiera llegar a las instancias finales para competir por el trofeo de la región. En la UEFA Nations League también tuvo un subcampeonato en el 2021.

    • Copa del Mundo - 0 títulos, un subcampeonato en 2018 y dos terceros lugares, 1998 y 2002.
    • Eurocopa - 0 títulos
    • UEFA Nations League - 0 títulos, un subcampeonato en 2021.

    La selección de Croacia a nivel de juveniles tampoco tiene destacadas actuaciones en los Europeos Sub-21, Sub-19 o Sub-17 y con escasas participaciones en los Mundiales.

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