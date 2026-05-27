Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Croacia El cuadro croata ha dado buenos torneos desde su independencia, pero sin poder levantar aún un trofeo.

Video Croacia da su lista de convocados para el Mundial 2026

Croacia es de las selecciones clasificadas al Mundial 2026 y de las que, desde su irrupción en el futbol como nuevo afiliado, siempre ha dado gratas sorpresas.

Al pertenecer al máximo nivel de futbol como es la UEFA y al no tener tantas competencias como otras selecciones de otras confederaciones, los croatas no destacan en su palmarés de títulos.

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TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE CROACIA



La selección de Croacia no tiene ningún título oficial en sus vitrinas, a pesar de que en la Copa del Mundo suma dos Tercer Lugar y un subcampeonato.

En la Eurocopa siempre ha quedado a deber a ni siquiera llegar a las instancias finales para competir por el trofeo de la región. En la UEFA Nations League también tuvo un subcampeonato en el 2021.

Copa del Mundo - 0 títulos, un subcampeonato en 2018 y dos terceros lugares, 1998 y 2002.

- 0 títulos, un subcampeonato en 2018 y dos terceros lugares, 1998 y 2002. Eurocopa - 0 títulos

- 0 títulos UEFA Nations League - 0 títulos, un subcampeonato en 2021.