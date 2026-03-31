Mundial 2026 La Selección Mexicana busca sumar otra valla invicta ante el poderío belga El Tri llega con una buena racha defensiva, pero se miden contra un equipo que tiene pegada.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¿Se acaba la racha? Bélgica amenaza el arco del Tri

La Selección Mexicana tendrá un complicado partido ante su similar de Bélgica donde pondrá a aprueba a su zona defensiva ya que suma cuatro partidos sin recibir gol, pero se mide frente a un equipo que llega con poderío goleador.

El equipo dirigido por Javier Aguirre ha encontrado orden, equilibrio y solidez en la zona baja, dejando la portería sin recibir gol ante P anamá, Bolivia, Islandia y recientemente con Portugal donde tuvo un balance de tres victorias y un empate.

PUBLICIDAD

Sin embargo, con Bélgica todo podría cambia y más con su reciente resultado sobre los Estados Unidos al que goleó por 5-2 donde mostró de lo que es capaz sin Lukaku en el equipo.

Y anteriormente los belgas también mostraron su poderío al golear 7-0 ante la débil Liechtenstein, un 4-2 sobre Gales y un empate a un gol contra Kajistán, para sumar 17 goles en cuatro partidos.

La última vez que se quedó sin anotar fue ante Macedonia por las Eliminatorias mundialistas en el pasado mes de octubre.

El último partido donde la Selección Mexicana recibió gol fue ante Paraguay en noviembre del 2025 donde cayó por 2-1, y ahora ante Bélgica buscará mantener su portería intacta.