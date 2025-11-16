Azerbaiyán vs. Francia | Horario y dónde ver este juego eliminatorio UEFA rumbo al Mundial 2026

Para esta nueva Fecha FIFA las emociones regresan a las canchas, principalmente a las europeas, donde se darán cita algunas de las selecciones candidatas a ser campeonas del mundo, como la de Francia, ya clasificada al Mundial de 2026, que visita a la de Azerbaiyán dentro de las eliminatorias de la UEFA.

El conjunto de Azerbaiyán llega a este encuentro luego de caer en casa 2-0 ante la selección de Islandia, lo que los dejó en el último sitio del Grupo D, al no contar aún con victoria alguna, a cambio de un empate y cuatro derrotas para acumular solamente un punto.

Por su parte, Francia vive en el otro lado de la moneda, ya que tras su último cotejo, ante Ucrania, en el que se impuso 2-0, obtuvo de manera oficial su boleto al Mundial de 2026 al alcanzar 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y sin derrotas.

HORARIO Y DÓNDE VER AZERBAIYÁN VS. FRANCIA

Cuándo: El domingo 16 de noviembre en el Estadio Tofik Bakhramov

Horario: A las 11:00 am de la Ciudad de México y a las 12:00 pm del Este, 11:00 pm del Centro y 9:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.