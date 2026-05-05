Perú Nu Stadium vivirá su primer partido internacional con el Haití vs. Perú El Nu Stadium debutará como sede de juegos internacionales, con este encuentro entre selecciones clasificadas al Mundial 2026.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video El Nu Stadium abre sus puertas al mundo con amistoso entre Haití ante Perú

El flamante Nu Stadium, la nueva casa del Inter Miami CF, será sede de su primer partido internacional apenas unas semanas después de su inauguración como uno de los recintos más modernos del futbol en Estados Unidos.

El encuentro histórico se disputará el próximo 5 de junio, cuando la Selección de Haití enfrente a la Selección de Perú en un duelo amistoso de preparación rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026.

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Nu Stadium; sede de su primer juego internacional a días de haberse inaugurado

Este compromiso marcará un antes y un después para el estadio, que supera los 26 mil espectadores y que, sin duda, comenzará a posicionarse como un escenario relevante para el futbol internacional.

El inmueble, inaugurado en abril de 2026, forma parte del ambicioso complejo Miami Freedom Park, consolidándose como la nueva casa del equipo encabezado por Lionel Messi.

Haití y Perú afinan detalles para la Copa Mundial

Este primer partido internacional no solo refuerza la proyección global del estadio, sino también el papel de Miami como una de las ciudades protagonistas en la antesala del Mundial 2026.

Además, representa una oportunidad para que selecciones como Haití y Perú, ambas clasificadas al certamen mundialista, ajusten detalles en su preparación.

Con este paso, el Nu Stadium no solo se consolida como la casa del Inter Miami, sino también como un nuevo punto de referencia para el futbol internacional en Norteamérica.