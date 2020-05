Yankees no está cumpliendo con reembolsos de boletos

Cuando se pospuso el inicio de la temporada 2020 de las Grandes Ligas debido a la pandemia del coronavirus, los New York Yankees anunciaron que reembolsarían los boletos a los aficionados en estos tiempos difíciles, pero parece ser que sólo fueron promesas.

Según The New York Post, muchos fanáticos de los Yankees han presentado sus quejas por las políticas del equipo, ya que reportan que está reteniendo su dinero y no quiere reembolsar el valor de los boletos que compraron.