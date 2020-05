Ya tienen una serie sucesora para The Last Dance y es de beisbol

Para cuando terminen de lanzar los 10 capítulos de la exitosa serie The Last Dance, váyanse preparando porque se vendrá otro documental de extraordinaria calidad, y este estará protagonizado por dos leyendas de la pelota como Mark McGwire .

La cadena deportiva estadounidense ESPN tiene ya sobre la mesa Long Gone Summer, un documental que se enfoca en la increíble temporada de 1998 en la que se rompió la marca de más jonrones en una temporada, que protagonizaron McGwire y Sosa, el cual se empezará a lanzar a partir del 14 de junio.

Este documental formó parte de la selección oficial del Festival de Cine Tribeca 2020 y se esperaba originalmente que pudiera lanzarse a finales de este verano. Sin embargo, así como sucedió con The Last Dance, la fecha de salir al aire se tuvo que modificar debido a la pandemia de coronavirus, y por eso Long Gone Summer también se adelanta.