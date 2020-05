MLB alista protocolo: cero tabaco, semillas y escupitajos

De acuerdo con Ken Rosenthal y Evan Drellich de The Athletic , las Grandes Ligas proponen que a todos los jugadores, managers, entrenadores, umpires y staff se les apliquen pruebas con regularidad.

Durante los partidos, cualquier pelota que haya tenido contacto con varios jugadores deberá ser reemplazada. Los jugadores no podrán escupir o masticar tabaco ni semillas de cualquier tipo. Las tarjetas de alineación no serán distribuidas en persona y todo aquel que no se encuentre en el diamente deberá usar cubrebocas.