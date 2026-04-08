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    Angels y Braves protagonizan violenta pelea en Grandes Ligas

    La bronca empezó con el cubano Jorge Soler y el dominicano Reynaldo López, pero después se vaciaron las bancas de ambos equipos.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Angels y Braves protagonizan violenta pelea en Grandes Ligas

    Reynaldo López lanza una pelota alta a Jorge Soler en su tercer enfrentamiento de la noche en el juego del martes entre Angels y Braves de las Grandes Ligas, se le pasa al catcher. Entre el dominicano y el cubano hay un intercambio de palabras, y de pronto se retan a golpes.

    En un instante se están dando puñetazos y empujones, y los compañeros de ambos vacían las bancas.

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    En medio de la trifulca el manager de los de Atlanta, Walt Weiss, derriba a Soler en su intento por detener la bronca e incluso Mike Trout, la súper estrella de los angelinos, trata de detener a López. La trifulca, por supuesto, se extiende unos minutos.

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    ¿Qué ocasionó la pelea entre Soler y López?

    El antecedente inmediato, se dio en el mismo partido. En su primer turno al bat, Soler conectó un home run. En el segundo, López le pegó un pelotazo a Jorge.

    En los fríos numeritos, el cubano tiene un promedio de .609 sobre el dominicano con cinco vuelacercas y tres dobles, y ambos fueron compañeros en 2024 con los Braves.

    Le pregunté si todo estaba bien y la respuesta que me dio no me gustó”, dijo Soler a MLB.com, “por eso salí hacia allá” explicó.

    Y completó: “obviamente, tengo buenos números contra él. Después del jonrón y de que me golpeara, luego ese pitcheo se le fue demasiado alto y cerca de mi cabeza. A este nivel, no puedes fallar así”, sentenció.

    Por su parte, López también dio su versión: "De mi parte, n unca hubo intención de golpearlo en ningún momento. Así que, de nuevo, es una lástima”.

    Los dos fueron expulsados del juego y la MLB, seguramente, dará su veredicto de suspensiones de un momento a otro.

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