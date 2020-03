Las 10 tarjetas de beisbol más caras de todos los tiempos

Tanto en eBay como en Mercado Libre todavía existe un mercado fuerte no solo para tarjetas de beisbol, sino de NBA, hockey, NFL, WWE, futbol soccer, pero las del 'Rey de los Deportes' conservan un lugar muy especial entre los coleccionistas deportivos y no solo eso, está probado que son las que se han vendido a más alto precio. Estas son las 10 más caras de todos los tiempos y en cada texto aparece un link para que puedan ver de qué tarjeta se trata.

Una tarjeta que autenticó la empresa Professional Sports Authenticator (PSA) en 2017, de la compañía de chicles Goudey Gum Company en la que se retrata al novato de los New York Yankees , Joe DiMaggio, se vendió por 288 mil dólares.

A pesar de que no hablamos de una gran figura en la historia del deporte, con solo 21 triunfos en cinco campañas en las Mayores con los New York Yankees y los Cincinnati Reds, una tarjeta de 'Slow' Joe Doyle se vendió por 414,750 dólares en una subasta en 2012. En la cara frontal aparece la leyenda 'National', dando a entender que era de la Liga Nacional pese a que aparece con el jersey de los Yankees. Esa peculiaridad elevó su valor, pese a tratarse de un jugador no afamado, pero la antigüedad y estado de la tarjeta, elevaron su valor.