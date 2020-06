La temporada 2020 de MLB está en riesgo por disputa salarial

NUEVA YORK (AP).— La posibilidad de que la temporada 2020 de las Grandes Ligas no se lleve a cabo aumentó considerablemente este lunes después de que la oficina del comisionado informó al sindicato de peloteros que no presentará un calendario a menos de que la asociación renuncie a su derecho de acusar que los dirigentes violaron un acuerdo que ambas partes pactaron en marzo pasado.

La medida de MLB fue descrita a la AP por una persona con conocimiento de los detalles y que habló bajo condición de anonimato debido a que no había autorización para difundir un anuncio.

"No estoy seguro. Creo que hay un riesgo real; y mientras no haya diálogo, ese riesgo real continuará ", dijo Manfred. “Los propietarios están 100% comprometidos a recuperar el beisbol en el campo. Desafortunadamente, no puedo decirte que estoy 100% seguro de que va a suceder ".