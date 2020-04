Extrañamos estar de nuevo en el terreno: Eduardo Escobar

En charla con nuestro compañeros Daniel Schvartzman, el jugador de cuadro de los Arizona Diamondbacks, Eduardo Escobar , habló del reto que trajo la pandemia de coronavirus a su vida, no solo como pelotero sino como persona y de la forma en la que ha estado tratando de hacerle frente al reto.

"No, gracias a Dios tengo aquí en mi casa un gimnasio, un área que tengo para batear, de hecho conmigo está entrenando Juniel Querecuto y estamos entrenando cuatro veces a la semana, nos mantenemos listos bateando, haciendo gimnasio, agarrando roletazos y todo eso", respondió.

"Hay muchas cosas que se hablan por ahí, que regresamos en mayo en Arizona, pero son cosas que no sabemos, no hay nada oficial, son las cosas que se han mencionado pero no sabemos cuándo en realidad comenzamos, esperamos qué es lo que va a anunciar la MLB, yo estoy en contacto con el sindicato y esperamos que sea pronto la decisión que vayan a tomar porque extrañamos estar en el terreno y jugar", agregó.