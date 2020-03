Ángulo Phantom: Los Astros están teniendo una especie de 'tregua'

Antes del surgimiento del brote de coronavirus , los Houston Astros estaban preparando su nueva temporada, aunque hay que decirlo, no todo iba bien.

En el primer partido de pretemporada, José Altuve , su antes amada y respetada estrella, fue abucheado por una gran parte del estadio, además de ser alcanzado por un lanzamiento, el cual el venezolano no consideró intencional.

Sin embargo, el lanzamiento fue una advertencia de lo que se podría esperar en la temporada regular. Los jugadores harían justicia por su cuenta al no existir sanción alguna a la organización de los Astros por el robo de señales.

Tanto fue el miedo sobre un posible mecanismo de venganza que el comisionado Rob Manfred tuvo que salir a sentenciar que cualquier represalia en los partidos al lanzarle directamente al bateador no sería tolerada, no sólo por peligroso, sino porque no ayudaría en nada a la situación.