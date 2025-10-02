Tessa Blanchard vuelve al CMLL junto con una nueva ruda, hermana de Soberano Jr.
La estadounidense anuncia su regreso al Consejo Mundial de Lucha Libre.
La estadounidense Tessa Blanchard anunció su regreso al CMLL, durante el noticiero oficial de la empresa, Tessa, no pudo evitar su alegría y júbilo como se le conoce. La bella luchadora arrancará su actividad el próximo 10 de octubre en la Arena México, en el mes de las Amazonas.
El Consejo Mundial de Lucha Libre quiere agradecer a sus aficionados por su preferencia y gracias a las grandes entradas que se han registrado, y con el apoyo de Ticketmaster, premiarán al aficionado un millón; así lo dio a conocer el Presidente del CMLL, Sr. Salvador Lutteroth.
Y es que gracias a la preferencia de la afición, las entradas en la México Catedral han batido records en este año.
HIJA DE EUFORIA Y HERMANA DE SOBERANO JR. INGRESA AL CMLL
Una nueva ruda ingresa a las filas de las Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre y responde bajo el nombre de Dominia, una chica que entre la rudeza y el carisma busca sorprender al público. Esta gladiadora es hija de Euforia y hermana de Soberano Jr.