La diputada, Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Puebla en el marco del Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano, entregó diferentes reconocimientos póstumos a don Salvador Lutteroth González, Padre de la Lucha Libre Mexicana, a don Francisco Alonso Lutteroth, ex-presidente del CMLL y Manuel Robles, ex administrador de la Arena Puebla. Así como a Salvador Lutteroth Lomelí, Presidente del CMLL y a Benjamín Mar, administrador de la Arena Puebla.

PUBLICIDAD

Los reconocimientos no solo quedaron ahí, ya que los luchadores que también fueron galardonados fueron: "el Rey de plata y oro" Místico, Lady Metal, Rey Apocalipsis, Stigma, Xelhua, Rayo Metálico, Blue Shark y Black Tiger.

Más tarde el Ayuntamiento de Puebla ofreció reconocimientos por el “Día Nacional de la Lucha Libre y el Luchador Profesional a Salvador Lutteroth Lomelí, Presidente del CMLL, Benjamín Mar, Administrador de la Arena Puebla, así como al "rey de plata y oro" Místico y Lady Metal.

Solidaridad en la función de lucha libre en la Arena Coliseo

La lucha libre volvió a demostrar que es más que un deporte espectáculo: también es un motor de solidaridad. En un ambiente completamente familiar, cientos de aficionados se dieron cita este domingo para disfrutar de una gran función, en la que el talento luchístico unió fuerzas con la comunidad tapatía para apoyar una noble causa.

Durante el evento se entregó un cheque simbólico por $20,000 al CRIT Occidente, recurso que será destinado para dar continuidad con terapias y programas en beneficio de niñas y niños que luchan por mejorar su calidad de vida.

El público vibró con cada enfrentamiento, aplaudiendo tanto la entrega de los gladiadores en el ring como el compromiso social detrás de la función. Entre llaves, vuelos y ovaciones, el verdadero triunfo de la tarde fue la solidaridad.