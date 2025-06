En EUA, un cuate llegó con un libro como de mil hojas, me dice que si lo podía firmar, le pregunto qué es, parecía un contrato, y me dijo que era un contrato de divorcio.

"Y me dijo que lee dijo a su mujer que 'Cero miedo, me voy a divorciar de ti, y cuando lo logre, tendré el autógrafo de Penta Zero Miedo'", agregó el luchador.

Penta Zero Miedo, quien actualmente no pudo ganar el combate Money in the bank de la WWE que otorgaba la oportunidad de ir por un título en la empresa estadounidense, relató también que está agradecido por servir de inspiración incluso para superar enferemedades entre sus fanáticos.