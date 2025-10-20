Octagón presenta la prueba final que comprueba que el personaje es suyo

Video ¡Octagón presenta pruebas que ponen a temblar al mundo de la lucha libre!

El histórico Octagón visitó a Enmascarados TUDN para revelar que le acaba de ganar una demanda importante a AAA para dar un paso al frente en su pleito legal por el derecho de su nombre y personaje como luchador con el que batalla desde hace 10 años.

Para dar contexto, Octagón recordó que el nombre artístico le pertenece desde hace más de seis años: “En el 2019 me entregan el nombre de Octagón, inamovible, inapelable, nada me lo puede quitar, solamente Dios… y tampoco me lo podría quitar”.

Luego, El Amo de los 8 Ángulos reveló, con pruebas en mano, que la marca 38 del IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), que corresponde a telecomunicaciones, ya le pertenece. Eso le permite aparecer en televisión, internet, redes sociales o cualquier medio con el nombre de Octagón.

“Ahorita les gané una de las marcas más importantes que es la 38, de telecomunicaciones. Así como les gané la 38, les voy a ir ganando (otras)”, declaró mientras mostraba el documento legal frente a las cámaras de Enmascarados.

“Voy a ir anulando las marcas que tiene AAA indebidamente porque ya le demostré al IMPI que yo tengo derecho porque yo soy el dueño del nombre y el nombre es la base para pelear todas las marcas. Hay de la marca 1 a la 45, pero la más importante es la de telecomunicaciones”, agregó el luchador oriundo de Veracruz.

Octagón advierte a AAA con “cortarle la cabeza”

El próximo paso del Amo de los 8 Ángulos es obtener el derecho de su personaje, el cual está en disputa, por lo que no le pertenece a él ni a AAA.

“Sigo en un juicio, no hay una sentencia final del personaje, pero como está amañado me vi la necesidad de meter una demanda ya penal, primero fue administrativo, pero como veo tantas irregularidades dentro de ese proceso, metí una demanda penal”.

"El personaje es únicamente la vestimenta, el equipo, todo lo que te pones, y es limitado porque nada más puedes estar arriba de un ring”, detalló.

Octagón recordó que porta el nombre y personaje desde los años 80, mientras que la AAA nació en 1992: “A mí no me hizo AAA, a mí me hizo el Consejo Mundial de Lucha Libre. Nací, crecí y me hice estrella en la Arena México. La AAA no existía cuando me hice estrella”.

El luchador de 64 años aseguró que “el nombre es un 70 por ciento y el personaje un 30 por ciento”, y que tarde o temprano “se los va a quitar también”.

Octagón también tiene registrada su máscara y aclaró que solo puede usarla Hijo de Octagón y Octagóncito, o la persona que él autorice.

Sobre el Octagón Jr. que lucha en AAA y WWE, el Amo de los 8 Ángulos mencionó: “Le corto la cabeza a AAA y se cae todo, ese no me quita el sueño. Corto la cabeza y él va a caer”.