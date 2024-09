Muere James Earl Jones, actor de películas como ‘Field of Dreams’ y ‘Sandlot’

James Earl Jones , actor de reconocidas películas de ámbito deportivo como ‘Field of Dreams’ y ‘Sandlot’ , murió este lunes a los 93 años.

Jones, también reconocido por hacer la voz de Darth Vader en la franquicia "Star Wars", ganó varios a premios a la lorgo de su carrera y también destacó por sus actuaciones en "Coming to America" y "The Hunt for Red October".