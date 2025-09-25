Revelan impactantes cifras de asistencia en el béisbol mexicano

La Liga Mexicana de Beisbol terminó hace unos días y los Diablos Rojos se coronaron bicampeones tras al barrer en la Serie del Rey a los Charros de Jalisco.

La fase final, como a los largo de la temporada, contó con una gran cantidad de asistentes al Estadio Alfredo Harp Helú, que tiene una capacidad superior a los 20.000 espectadores.

En entrevista con Faitelson Sion Censura, Horacio de la Vega, presidente de Liga Mexicana de Beisbol, reveló las grandes cifras que tuvo este deporte durante la temporada que recién terminó, incluso superando a los del futbol en muchos casos.

“Ahorita seguro que Santiago dice los números que tienen en el estadio Alfredo Harp Helú, porque es el estadio que más afición tiene de cualquier deporte en el país”, dijo.

“Lo que tengo es el acumulado que fueron 5.192.000 personas, que es un récord histórico de la Liga, es un número ya grandote, David. Y eso porque no solo es este fenómeno de los Diablos Rojos. Si te vas a Torreón, que es un estado más chiquito, pero Torreón vende el 95% cada partido. Sultanes de Monterrey, creo que históricamente me decía Pancho González, que el año que mejor asistencia tuvo fue éste. Campeche, pues qué te digo…ahí fue una locura”, agregó el directivo.

Además de lo anterior, De la Vega añadió que en general todos los componentes de este deporte han realizado un gran trabajo y eso ha contribuido al éxito que se vivió esta campaña.