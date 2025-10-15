    Beisbol

    La Liga Mexicana del Pacífico más cerca de ti gracias a CALIENTE.MX

    Los usuarios podrán ver los juegos de beisbol de invierno en vivo a través de la app y el sitio web de Caliente.mx

    Por:
    Redacción.
    Águilas de Mexicali.
    Imagen Liga Mexicana del Pacífico.
    El beisbol de invierno está de vuelta y la emoción se vive al máximo con CALIENTE.MX, la casa de apuestas oficial de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), que renueva su alianza para la temporada 2025-2026.

    Los fanáticos podrán disfrutar una experiencia más intensa, más cercana y más divertida. CALIENTE.MX sigue apostando por el crecimiento del beisbol mexicano con presencia en los estadios y uniformes de los 10 equipos del circuito, y con una propuesta digital que pone la pasión en la palma de tu mano.

    Con la nueva campaña “Más cerca de tu pasión”, la plataforma presenta su innovador modelo Bet & Watch, donde los usuarios podrán ver los juegos EN VIVO y apostar al instante desde la app o el sitio web. Además, esta temporada trae más mercados, más emoción y la oportunidad de seguir cada lanzamiento con los momios actualizados para el campeón de la LMP.

    La liga inicia con los siguientes duelos:
    Charros de Jalisco visita a Águilas de Mexicali
    Tomateros de Culiacán visita a Algodoneros de Guasave
    Tucson Baseball Club visita a Naranjeros de Hermosillo
    Yaquis de Ciudad Obregón visita a Cañeros de Los Mochis
    Venados de Mazatlán visita a Jaguares de Nayarit

    El Dato Caliente: Los más ganadores son los Naranjeros de Hermosillo con 17 títulos, seguidos por los Tomateros de Culiacán con 13 campeonatos y por último Venados de Mazatlán con 9 títulos. Estos equipos han conseguido 5 de los últimos 10 campeonatos, solamente repitiendo en ese mismo periodo Tomateros de Culiacán en las temporadas 2019-20 y 2020-21.

    Para quienes quieren sumarse a la acción, CALIENTE.MX regala un bono de $1,000 pesos a todos los nuevos usuarios que se registren en la plataforma. En caso de apostare estos $1000 pesos por el favorito Tomateros de Culiacán, podrías ganar hasta $3,750 pesos.

