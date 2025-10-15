La Liga Mexicana del Pacífico más cerca de ti gracias a CALIENTE.MX

El beisbol de invierno está de vuelta y la emoción se vive al máximo con CALIENTE.MX, la casa de apuestas oficial de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), que renueva su alianza para la temporada 2025-2026.

Los fanáticos podrán disfrutar una experiencia más intensa, más cercana y más divertida. CALIENTE.MX sigue apostando por el crecimiento del beisbol mexicano con presencia en los estadios y uniformes de los 10 equipos del circuito, y con una propuesta digital que pone la pasión en la palma de tu mano.

Con la nueva campaña “Más cerca de tu pasión”, la plataforma presenta su innovador modelo Bet & Watch, donde los usuarios podrán ver los juegos EN VIVO y apostar al instante desde la app o el sitio web. Además, esta temporada trae más mercados, más emoción y la oportunidad de seguir cada lanzamiento con los momios actualizados para el campeón de la LMP.

La liga inicia con los siguientes duelos:

Charros de Jalisco visita a Águilas de Mexicali

Tomateros de Culiacán visita a Algodoneros de Guasave

Tucson Baseball Club visita a Naranjeros de Hermosillo

Yaquis de Ciudad Obregón visita a Cañeros de Los Mochis

Venados de Mazatlán visita a Jaguares de Nayarit

El Dato Caliente: Los más ganadores son los Naranjeros de Hermosillo con 17 títulos, seguidos por los Tomateros de Culiacán con 13 campeonatos y por último Venados de Mazatlán con 9 títulos. Estos equipos han conseguido 5 de los últimos 10 campeonatos, solamente repitiendo en ese mismo periodo Tomateros de Culiacán en las temporadas 2019-20 y 2020-21.